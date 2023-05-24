然而經濟學家此前的預測，四月的CPI應為年增8.2%，遠離去年十月創下近41年紀錄的11.1%。
本月稍早，英國央行(BoE)預測四月CPI為8.4%。
然而，扣除掉能源、食品、菸酒的核心通膨來到增加6.8%，略高於三月的6.2%。
儘管通膨大幅下滑，但高物價繼續侵蝕著工人的消費能力，他們的工資最近的增幅減少。
英國國家統計局(ONS)周三公布的數據顯示，英國四月消費者物價指數(CPI)為年增8.7%，遠低於三月的10.1%。
然而經濟學家此前的預測，四月的CPI應為年增8.2%，遠離去年十月創下近41年紀錄的11.1%。
本月稍早，英國央行(BoE)預測四月CPI為8.4%。
然而，扣除掉能源、食品、菸酒的核心通膨來到增加6.8%，略高於三月的6.2%。
儘管通膨大幅下滑，但高物價繼續侵蝕著工人的消費能力，他們的工資最近的增幅減少。
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