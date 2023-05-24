然而經濟學家此前的預測，四月的CPI應為年增8.2%，遠離去年十月創下近41年紀錄的11.1%。

本月稍早，英國央行(BoE)預測四月CPI為8.4%。

然而，扣除掉能源、食品、菸酒的核心通膨來到增加6.8%，略高於三月的6.2%。

儘管通膨大幅下滑，但高物價繼續侵蝕著工人的消費能力，他們的工資最近的增幅減少。