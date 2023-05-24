以Kolanovic為首的摩根大通策略師團隊已經縮減對股票和公司債的配置，同時將其現金部位提高2%。在大宗商品投資組合方面，該公司基於避險需求和規避美國債限風險已經從能源轉向黃金，進一步強化防禦布局。

Kolanovic在給客戶的報告中指出，看好美國債限問題很快獲得解決的期望給市場信心帶來一些提振，但儘管上周反彈，風險資產仍無法突破今年的波動區間，信貸和大宗商品則處於今年價格區間的低檔。隨著股市逼近今年高點，我們的模型投資組合卻在上個月再次出現虧損，這是4個月以來的第三次。

在2022年當美股跌跌不休時，Kolanovic曾是華爾街的大多頭之一，但隨著經濟前景不斷惡化，他的看法也出現了大反轉，在去年12月中旬、今年1月、3月和現在的5月都削減該銀行的模型股票配置。

此外，這份報告指出，除了債限風險之外，股市似乎也與債券市場和持續轉弱的經濟數據脫節。

Kolanovic在報告中表示，預期聯準會今年將降息的利率市場、將可能降息解讀為對風險有利的股票市場，以及聯準會轉趨強硬的鷹派發言之間仍然存在背離的現象。這樣的差距在縮小時將不利於股市，因為只有發生了會削弱風險偏好的事件才可能觸發降息，但如果利率持續走高，就會給股市和經濟活動帶來壓力。