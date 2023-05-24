陽明交大醫院心臟外科主任黃竣暘說明達文西心臟手術的過程。（陽明交大醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣1名65歲邱姓女子平時走幾步路就會喘，症狀長達3個月，經陽明交大醫院心臟超音波檢查發現，邱女的心臟三尖瓣上長了1顆約1.5公分的腫瘤，造成瓣膜嚴重逆流，導致心臟衰竭，所幸做了達文西微創切除手術，讓她復原良好，快速回歸正常生活；此手術亦為宜蘭首例成功達文西開「心」病例。

陽明交大醫院於2022年引進蘭陽區第1台達文西機械手臂系統，擁有精密穩定的操刀手臂，輔以具3D立體高解析度影像鏡頭，讓手術掌控度更高，可精準完成手術。目前常應用於心臟瓣膜或腫瘤手術，相較於傳統開心手術，達文西手術可讓傷口更小、恢復更快、住院天數縮短、失血量更低，使病患術後能儘早回歸日常生活。

因邱女喘的症狀持續了3個月，漸漸造成生活上的困擾，今年3月底至陽明交大醫院心臟內科求診，經檢查發現在心臟三尖瓣上長了一顆約1.5公分的腫瘤，立即轉診到心臟外科評估手術可行性，因腫瘤長在瓣膜的葉片上，造成瓣膜嚴重逆流，導致出現心臟衰竭情況，需手術切除腫瘤以緩減不適。

院方心臟外科主任黃竣暘指出，邱女執行達文西心臟手術約花費5個小時，胸腔主要只有一個約5公分的小手術傷口，其餘僅為機械手臂進出的小孔洞，由右側第4助骨的小傷口進入胸腔，順利將腫瘤移除，由於傷口小大幅減少了組織創傷，因此疼痛指數明顯減輕了70％以上；且術後很快就能下床步行及進行復健運動，也不需擔心胸骨穩定度及傷口裂開的問題。

院長楊純豪表示，幸運能見證此病例，對於心臟內外科團隊，院方也花費多年建立而成，顯示出在進步的醫療儀器下，病人能一步一步受到醫療照護的好處；希望在其他科也能善用達文西系統，以提升醫療品質跟能力，繼續服務宜蘭鄉親。