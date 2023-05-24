民進黨今中執會邀請網球一哥盧彥勳及哥哥盧威儒分享20年職業網壇經驗談台灣網球的現況與未來；盧彥勳中執會後接受媒體詢問，「民進黨如果找你進不分區你不會排斥？」盧彥勳表示，「我覺得只要不分區能夠有體育專長，我們都樂觀其成」；是否有意願進入政壇提升體育環境？他說，「我們都沒預設立場，其實我們的初心就是希望體育越來越好」。

盧彥勳會後受訪指出，他今天是要把台灣體育現況特別是網球部分跟大家做一些解說跟分享，也希望往後在體育政策能夠支持或提升整體台灣體育環境，其實以這樣的目的來報告。

被問到有意願進入政壇提升體育環境嗎？他說，「我們都沒預設立場」，其實初心就是希望體育越來越好，單純在競技運動員甚至整個體育大環境，身為體育人都希望環境越來越好，他們長期在國外比賽，國外有好的也有不好的地方，都可以成為台灣未來體育發展的借鏡。

至於民進黨徵詢你願不願意加入不分區？他說，「沒有，這沒有在討論範圍內」；他說，今天很單純就是在體育政策上交流，大家發言很踴躍，都很想清楚了解網球領域的狀況跟困境，怎麼樣可以讓接下來要培養的青少年、網球發展越來越好。

被問到黨主席賴清德有說什麼？他轉述，賴清德說，他們一定會在體育部分更重視、去努力。

至於有覺得賴清德特別重視這部分嗎？他說，賴清德任內，台南他也蓋了棒球園區，引進很多國際賽事，其實從賴的歷年的施政跟對體育的重視，相信大家都蠻清楚的。

對於在體育項目上未來政壇有合作空間？他說，「我們都有意願，不是說意願，只要你願意為體育發聲，我們都很願意合作」，不是只有賴清德，其實每個政黨、每個民眾也好，都有責任，他也有責任，都願意跟任何人一起努力。

至於被徵召參選立委一事？他說，「我們沒預設立場」，但今天也沒討論到這部分，「突然你問我這問題我也嚇一跳，我也不知道，我們今天來的目的就是在體育政策」。

會希望民進黨不分區立委排一席給體育專業？他說，「我覺得都樂觀其成，也不只民進黨，每個黨我覺得國家政策很重要，體育也是一環，所有體育人都樂觀其成」。

民進黨如果找你進不分區你不會排斥？他說，「我沒有，現在這個沒有這個討論，覺得只要不分區能夠有體育專長，我們都樂觀其成」。