俄羅斯當局今年3月指控「華爾街日報」記者格什科維奇涉嫌從事間諜活動，他否認這項指控仍遭俄方逮捕。他的審前羈押原定5月29日到期，今天卻遭俄方再延長3個月。

綜合法新與路透社報導，格什科維奇（Evan Gershkovich）羈押延期的聽證會在莫斯科閉門舉行。

俄國官媒俄羅斯新聞社（RIA）引述法院新聞窗口說法指出：「法院批准了調查人員的請求，將拘留期限長延至8月30日。」

莫斯科當局表示，考量間諜指控的敏感性，相關審訊必須私下進行，法庭文件也不會公開。

曾任職於法新社的格什科維奇是蘇聯解體以來，第一位在俄國因涉間諜罪被捕的外國記者。格什科維奇否認俄國對他提出的相關指控，華爾街日報（Wall Street Journal）及美國官員也否認這些指控。

在華府，美國國務院（State Department）發言人米勒（Matthew Miller）告訴記者，美方要求俄國「立即釋放」格什科維奇以及同遭俄國拘留的前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）。

米勒說，美國並未在格什科維奇的父母出席聽證會時予以協助。華府已對美國公民赴俄風險提出警告。

米勒指出：「我個人覺得，光是想像看到你的孩子在海外被拘留就有多麼難熬—尤其是被不正當地拘留—所以我絕對不會批評任何想見孩子的父母。」（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）