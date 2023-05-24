青新環境去年營收4.47億元，稅後純益達8,670.4萬元、每股稅後純益（EPS）2.64元，屬甲級廢棄物清除機構，主要業務為台灣地區事業機構及醫療院所產出之一般、有害事業廢棄物及生物醫療廢棄物之清除服務作業。就2022年財報觀察，青新廢棄物清運收入近2.31億元，營收占比達51.5％。
此外，公司也設置以可回收聚苯乙烯為主要材料，製作出最接近原木外觀之塑木建材─「青新木」生產設備，結合傳統木工技藝，以「青新木」取代木材廣泛應用於造景、裝飾、裝修等建築領域。
國內專業生物醫療廢棄物焚化處理廠日友（8341）旗下子公司青新（6951）24日登錄興櫃，大展蜜月行情，不甩台股受美債上限談判破局壓抑，最高價一舉衝上83.8元，較認購價的40元大漲1.09倍，盤中也維持約75％漲幅，成交量逾420張。
青新環境去年營收4.47億元，稅後純益達8,670.4萬元、每股稅後純益（EPS）2.64元，屬甲級廢棄物清除機構，主要業務為台灣地區事業機構及醫療院所產出之一般、有害事業廢棄物及生物醫療廢棄物之清除服務作業。就2022年財報觀察，青新廢棄物清運收入近2.31億元，營收占比達51.5％。
此外，公司也設置以可回收聚苯乙烯為主要材料，製作出最接近原木外觀之塑木建材─「青新木」生產設備，結合傳統木工技藝，以「青新木」取代木材廣泛應用於造景、裝飾、裝修等建築領域。
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