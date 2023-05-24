女星賈永婕在疫情期間，不僅號召圈內外親友出錢出力，更親自將物資送往需要之處，因此獲封「防疫女神」的美名，近來公開去年成立的「台灣永婕美少女慈善協會」結案報告，指出募得金額將全數捐出，不過最後卻驚爆老公偷吃，引起網友熱議。

賈永婕昨(23日)宣布「美少女協會2022年度結案報告」正式結案，預計將募得42,088,490元全數捐出，也會把明細公開透明化，並交由會計師事務所查核後，提交至衛福部審查，由於成本支出僅1%，其餘都是用於醫療及急難救助，讓她感到相當驕傲，也不忘感謝所有人的信任，接著強調會繼續拼下去，讓新的計畫火速送審。

對於她多年付出，網友也大表認同紛紛留言：「謝謝美少女，你們太棒了，你們是台灣的驕傲」、「謝謝你在疫情期間提供了很多醫療捐贈，真的是女神」、「希望這份愛心可以一直延續下去」、「謝謝您的大愛，讓我也有機會以自己微薄之力參與其中」、「謝謝你帶領大家做公益，感恩妳的付出，讓台灣更美」。

賈永婕曬出抓包老公「偷吃照」，笑翻不少網友。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

不過她在文末hashtag：「有人偷吃被抓到」，格外引起網友關注，仔細一看，只見她附上老公穿著西裝筆挺的照片，接著寫下：「老婆認真在報告，這位先生在偷吃蛋糕」，下一秒老公眼見「行跡曝露」，對著鏡頭露出靦腆微笑，她也搞笑表示：「偷吃被抓到，很害羞吼」，立刻笑翻不少網友。