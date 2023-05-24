80年代紅遍大街小巷的玉女歌手李碧華，婚後退出演藝圈逾20年，讓眾多歌迷十分想念。她的女兒陳若妍遺傳到母親的好基因，不但長得亭亭玉立，還有一副好歌喉，曾參加選秀節目海選。

陳若妍2021年報名選秀節目《聲林之王3》海選，站在舞台上獻唱陳奕迅的歌曲《愛是懷疑》，音質清澈、外型甜美，頗受評審青睞。熱愛唱歌的她，還將翻唱的影片上傳到YouTube頻道「Raelyn Chen」，目前作品有動力火車《我很好騙》、周興哲《永不失聯的愛》、日本女歌手LiSA《炎》、任然《飛鳥和蟬》、盧廣仲《刻在我心底的名字》、鄧紫棋《很久以後》、周杰倫《Mojito》／《迷迭香》等。

陳若妍從小在父母的栽培下，進入音樂的殿堂，蛻變成多才多藝的才女，17歲赴美念音樂製作，回台後到台北藝術大學專攻流行音樂，現在亦醉心於舞蹈，偶爾會在IG限時動態放上練舞的短片。

消息傳開後，臉書社團「李碧華」的網友連續數天都在發文討論陳若妍，讚嘆：「漂亮媽媽無醜女，基因超棒」、「母女倆是完全不同的曲風唱腔和外型！！但是女兒真的很有自己的特色！！加油」、「有其母必有其女」、「才女出道勇闖歌壇，最美星二代」。