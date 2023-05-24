桃園市今天舉行市政會議，由市長張善政主持，他表示，桃園有許多工程正在進行中，處處都有工地，工地安全特別重要，更提出3點配套措施，表示由於市府人力不足，因此也引進外審制度，請專業第3方協助審核，盼能讓工地安全有所提升。

張善政表示，近期許多縣市都發生一些重大事件，讓他反思若這些狀況發生在桃園該如何因應，如台中捷運旁邊的高樓正在施工，豈料鋼樑卻掉下來砸在捷運鐵軌上，造成一人往生，還有許多縣市出現天坑，而天坑出現的原因有很多種，包括土壤被掏空、施工導致砂石流失。不僅如此，上周有議員接獲民眾陳情，指稱住家旁有工地造成鄰損，盼民代及市府能夠介入。他直呼，桃園市的工地特別多，因此工地安全也相對重要。

張善政進一步說明，目前對於工地安全有3點因應措施，第1點，針對特別複雜的施工計畫，考量市府人手有限，要引進外審制度，請外面的專業人員協助審理，這部分已在推動中。第2點，工地巡檢要確實，除了要求工地人員落實以外，也會透過專業第3方協助巡檢。第3點，要建立資料庫，若遇到紀錄不良的廠商提件需要特別留意、加緊把關。

張善政說，至於民眾向議員陳情有鄰損的狀況，若未來仍不幸出現鄰損案件，市府對於鄰損的認定、處理與維護住戶權益等都還要再加強。看到別的縣市出了不幸的意外，要事前做好預防及因應措施，尤其手上有公共工程的局處要特別注意，工地的安全要仰賴大眾一起努力。