「最美性學博士」許藍方去年捲入婚外情風波，遭元配提告判賠50萬，隨後放棄申訴，但由於不滿元配與週刊稱她傳私密照給男方，進而提告妨礙名譽，日前檢方也給元配與週刊不起訴處分。此時律師李怡貞正好發文稱「真的要改掉吃爛肉的食性耶，很不好吃，還付出一堆代價」，許藍方雖未正面回應，也時機剛好發出六點聲明，引發外界討論。

許藍方在今（24）日稍早發出六點聲明，開頭便提到許多人問她要不要針對外界論述做出回應「首先，討論本來就是每個人的言論自由，至於某些人的評論，我真的不認識那些人，所以我也不會貿然回應」更直言「當一個評論的來源是二手資料或媒體報導時，基本上更沒有回應的必要」。

隨後，她表示，一個成功企業家或偉人時間幾乎都花在自己身上「鮮少用來八卦或評論不知是否為事實的事」更提到從言行就可看出一個人的生活及內心「一個很忙的人真的沒時間也不可能整天在網路上『討論別人的媽媽嫁給人或整天觀察他的鄰居住哪邊』，住海邊也不關我的事，但不要被淹死就好」。

最後，許藍方認為「真的關心你的人會直接找你，真的好奇的人會直接詢問，再怎麼樣都不會透過網路媒體來轉達。沒有聯絡方式的⋯那你還有必要在乎他說什麼嗎？那充其量不就是八卦或需要關注的手段而已嗎？」整篇文中雖未指名道姓，但許多網友猜測是回應日前檢方做出的判決結果。