針對民調爭議，高市議員李眉蓁回應，尊重黨的決定，看結果如何。（柯宗緯翻攝）

高市左楠區立委在民進黨現任劉世芳不參選下，國民黨視此選區為最有可能拿下的1席，原訂今天公布內參式民調結果，同時宣布徵召人選，未料又出現轉折，徵召只能先喊卡。對此，爭取提名的高市議員陳玫娟今爆料，與民調勝出者李眉蓁只差不到1通電話差距，因此提出申訴，待釐清疑慮。

國民黨左楠區採徵召提名，李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍3姝爭霸，競爭相當激烈，3人日前不約而同都找來「超級吸票機」左楠區市議員白喬茵助選，另也分別找來大咖或具有網路、全國聲量人士輔選。

陳玫娟今獲悉民調結果，現身國民黨高市黨部擠不出笑容，焦慮全寫在臉上，無法接受事實，不願對媒體多提。事後，今天下午透過臉書指出，她與民調勝選者李眉蓁雙方只差0.15％、不到1通電話的落後差距，對此結果她感到意外，也讓支持者充滿疑慮。

陳玫娟說，自己感到錯愕，但不會被打敗，她會持續努力，並向黨中央提出申訴，將民調真相攤在陽光下。她強調，釐清支持者對民調結果的疑慮後，無論最後由誰出線，她必定以團結為先，努力為國民黨贏回左楠選區立委席位，並和所有支持者一起光復左楠及迎回最後勝利。

李眉蓁回應，尊重黨的決定，看結果如何。至於會不會擔心之後整合問題？她強調，這是君子之爭，若有疑慮待釐清後，相信還是會整合，她希望黨訂出遊戲規則，就照遊戲規則，總是會有輸贏，希望大家團結，她也會努力。

對於民調爭議如何弭平？國民黨高市黨部副主委林錦城回應，3個人差距不是很大，尤其第1名和第2名差距更小，差0點多，如果對民調公布結果有所不滿的話，機制就是3日內提出書面申訴，黨部會做妥適安排和後續動作。至於何時回覆？要看整個申訴內容後再公布，因此沒有期限，牽涉到整體民調數據及各方觀點看法等。