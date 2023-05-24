央行去年升息4次，導致房貸族苦不堪言，卻也讓房市虛胖的區域原形畢露。目前蛋白區價格直逼蛋黃區的亂象正在消退，而蛋黃區仍繼續保值，映射出剛性需求者對地區選擇的重視。長期耕耘板橋區域的立信機構看好地段發展性，推出「立信天朗」產品，在交通便利、生活機能及親民房價中脫穎而出，加上工程期月付1.2萬起的輕鬆付款方式，成為小家庭與新婚族群的首選。

「立信天朗」座落板橋蛋黃區，在交通便利、生活機能及親民房價中脫穎而出，成為小家庭與新婚族群的首選。(圖:中時新聞網提供)

「立信天朗」規劃2-3房(17-33坪)產品，主打低總價與低自付優勢，吸引年輕夫妻定居目光，立信建設重視居住正義與年輕人買房的願景，讓首購小家庭能夠築巢圓夢。

「希望帶頭讓利，讓人人都可以有房子住。」立信建設專案經理張智堯說，板橋是新北市的行政重鎮，也是雙核心商業區。「立信天朗」與台北市一橋之隔，享有成熟生活機能與捷運交通等利多，其中更因為緊鄰新板特區，產品物超所值。

立信建設專案經理張智堯說，板橋是新北市的行政重鎮，本次規劃2-3房(17-33坪)產品，主打低總價與低自付優勢，吸引年輕夫妻定居目光。(圖:中時新聞網提供)

「立信天朗」座落江翠藝文景觀水岸特區，鄰近中正商圈，左擁新板特區，右抱新月百米商店大道，涵蓋飯店、百貨、影城、傳統市集等生活百態櫥窗；同時連線12年國教一條龍，包含托育中心、國光國小、板橋國中及板橋高中，資優學區實現書香世家願景。

「立信天朗」享交通阡陌交織優勢，社區旁307公車班次密集，約七分鐘車程抵達板橋站，捷運、高鐵及台鐵路網盡情暢遊；其中，板橋站到台北車站約13分；環狀線連結新北產業園區11分，直達車2站抵達國門，出國輕而易舉。

立信機構成立逾20年，布局近50頃的土地，本次「立信天朗」在江翠北側重劃區深具話題性，躍升為當地新地標。(圖:中時新聞網提供)

立信機構董事長賴運興深耕板橋江翠核心10年，整合並溝通逾1200位地主，布局近50頃的土地。這幾年的推案都創下佳績，區段中擁有30%以上的立信機構建案，成為當地指標性代表品牌。立信機構成立20年，身後造鎮經驗與住戶累積的好口碑名聞遐邇，本次「立信天朗」在江翠北側重劃區深具話題性，躍升為當地新地標。

【立信天朗 接待中心】

|地址： 220新北市板橋區新月一街與中正路口

|電話： 02 8969 3188