民族報（The Nation）報導，負責掌管選務的副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam ）昨天公布眾議員報到以及選總理的初步規劃時程，不過時程可能會再更動。

威薩努表示，依法選舉委員會最晚須在7月13日公布確認的500席眾議員當選名單，7月20日眾議員需向國會報到。

7月24日舉行新國會的首次會議，接著7月25日眾議員選出眾議院議長，8月3日新的眾議院議長召集參眾兩院750名議員就各政黨推出的總理人選表決。總理不須具有議員身分，獲得過半席次支持的人成為新總理。

8月10日新選出的總理公布內閣名單，8月11日新內閣就職上任。

泰國在5月14日舉行眾議院選舉，代表軍方勢力、執政超過8年的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）遭遇重大挫敗；主打改革理念的新興政黨前進黨（Move Forward）在這次大選囊括152個席次，成為最大黨；為泰黨（Pheu Thai）拿下141席排名第二。

前進黨、為泰黨以及其他小黨包括民族黨（Prachachat）、泰建泰黨（Thai Sang Thai）、泰自由黨（Thai Liberal）、公平黨（Fair Party）、新社會力量黨（Plung Sungkom Mai）以及為泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang）結盟，打算組成聯合政府。

8個黨加起來共313席，已超過眾議員500席次的一半，前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）選後表示聯盟已經可以組閣，而他將代表執政聯盟擔任總理。

但實際上313席仍不足以讓皮塔順利成為總理，因為總理候選人必須有參眾兩院750席過半數－也就是376席支持，但參議院250席幾乎為親軍方勢力，且多數未表態，皮塔能不能順利成為總理並組閣，仍有變數。（編輯：馮昭）1120524