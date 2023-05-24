佛光山與雲林縣北港朝天宮合辦浴佛活動，吸引信眾前來禮佛。（張朝欣攝）

佛光山與雲林縣北港朝天宮2大宗教團體，24日在朝天宮廟埕首次攜手舉辦浴佛活動，由佛光山雲林講堂住持慧得法師、朝天宮董事長蔡咏鍀等人共同主持，蔡表示星雲大師曾為北港朝天宮寫媽祖紀念歌詞，雙方淵源深厚，朝天宮是佛道合一的廟宇，希望藉由此次浴佛活動，保佑台灣風調雨順、大家平安健康。

佛光山雲林講堂與北港朝天宮舉辦「慶祝佛誕節浴佛活動」，24日由佛光山雲林講堂住持慧得法師誦念經文，蔡咏鍀率朝天宮董監事與會，縣政府民政處宗教禮俗科科長吳承翰到場，隨後供信眾用吉祥水灌沐佛像，現場並有甘露水、壽桃與眾人結緣分享，不少信眾到朝天宮參拜媽祖後，也前來浴佛。

國際佛光會中華總會北港第2分會會長吳楠楊、督導李麗珠表示，今年疫情趨緩後，便開始籌辦浴佛活動，今年特別規畫與朝天宮合作，蔡董事長全力支持，促成國內2大宗教團體攜手，首度在朝天宮舉辦浴佛活動，本月28日在北港鎮北辰國小，還有繪畫比賽、媽祖醫院義診、捐血等相關浴佛活動。

蔡咏鍀說，朝天宮與星雲大師、佛教有很大淵源，星雲大師40餘年前應允當時朝天宮董事長郭慶文為媽祖寫歌，2006年大師完成媽祖紀念歌詞相贈；300餘年前，樹璧和尚從大陸福建湄洲請媽祖到北港，駐地建廟後保佑信眾，香火日盛，才有今天的朝天宮，目前廟內仍有佛教臨濟宗僧侶擔任法師。

信眾指出，朝天宮與佛光山雖屬不同宗教性質，但都是勸人為善，且經常參與公益救濟貧困，發揮媽祖與佛祖的慈悲濟世精神，能參與2大宗教團體合辦的浴佛活動，意義非凡。