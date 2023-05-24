國民黨中常會今日通過提名5位立委參選人，包括新北市第8選區張智倫、宜蘭縣選區黃琤婷、苗栗縣第2選區邱鎮軍、台中市第6選區羅廷瑋、高雄市第7選區鍾易仲，國民黨主席朱立倫強調，相較民進黨立委被詐騙集團包養，國民黨今天提名的5位年輕、專業、優秀的候選人加入藍軍戰將。

國民黨主席朱立倫表示，政府存在的目的，就是保障民眾的安全，近日詐騙嚴重橫行台灣，更讓人驚訝的是，詐騙集團與院長、署長、立委有密切的關係，尤其民進黨立委竟成為詐騙集團包養的對象，這是民主政治的恥辱，到現在民進黨主席也沒有發表明確聲明，國民黨嚴厲譴責。

朱立倫指出，要求執政當局嚴厲清查民進黨高層人物與民意代表，跟全國最大的詐騙集團有什麼牽扯不清，不要用詐騙集團的鈔票騙台灣民眾的選票，這是國民黨嚴厲的譴責與要求。

朱立倫強調，相較民進黨立委被詐騙集團包養，國民黨今天提名的5位年輕、專業、優秀的候選人，年紀平均40歲，都是在地方深耕多年並擔任地方公職的優秀人員，形象清晰、專業，國民黨會讓愈來愈多的年輕世代加入並成為藍軍戰將。

國民黨表示，其中根據黨員投票及民調結果提名張智倫、根據民調結果提名鍾易仲、邱鎮軍；依據委員會決議徵召黃琤婷、提名羅廷瑋。中央提名委員會成員朱立倫、侯友宜、夏立言、連勝文、黃健庭、曾銘宗等人出席見證，並高呼勝選。