近年來詐騙招數層出不窮，不少藝人、名人都被冒用代言，甚至盜用相片開假帳號，臉書近來就有冒用張鈞甯名義的投資詐騙廣告，但照片卻是吳怡霈，還開投資社團，讓吳怡霈很無奈：「我沒有開什麼投資社團喔，而且我也不是張鈞甯喔，請詐騙集團能不能不要這麼ㄎㄧㄤ」。

張鈞甯上周才出面打假，駁斥一則「股票當作第二職業養家」的文章，沒想到張鈞甯仍是詐騙集團盜用的對象，臉書就有冒用張鈞甯名義的詐騙投資廣告，但照片卻是吳怡霈，而她還被冒用開「精準選股社區」，讓吳怡霈無奈說：「我沒有開什麼投資社團喔，而且我也不是張鈞甯喔，請詐騙集團能不能不要這麼ㄎㄧㄤ」，並呼籲網友幫忙檢舉。

吳怡霈表示，她雖然有投資心得，但絕對不會報明牌，也沒有開投資社團，希望大家不要受騙上當，不過詐騙集團分不清吳怡霈和張鈞甯，讓網友笑翻：「真的詐瞎耶，會騙人不會認人」、「照片放錯真的過分」、「詐騙集團的照片至少也要找對吧也太不用心了」。