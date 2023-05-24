北市一名55歲林姓男子，日前晚間騎車行經長安東路二段時，因搖搖晃晃被松山分局東社派出所員警發現，當場將林男攔下盤查，不料，滿身酒味的林男竟走到路旁水溝蓋，當眾脫褲洩「糞」，讓員警傻眼不已，事後還必須忍受惡臭對林男進行酒測，發現其酒測值達測0.47，將他依公共危險罪嫌移送法辦。

林男供稱，傍晚與朋友在長安東路二段熱炒店聚餐，自己喝了兩瓶啤酒，8時許結束後先在友人住家休息了3個小時，心想酒退了沒問題，遂租借共享機車要騎乘返家。

林男酒測值達0.47，警方當場將他上銬逮捕。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

林男向員警表示，他在出發前為了「顧胃」喝了百靈油，現在腸胃很不舒服，說完竟直接走向路旁人行道，在水溝網蓋上腹瀉排便，令員警當場傻眼，只能等林男辦完事後，強忍氣味對其實施酒測值達0.47， 全案依公共危險罪現行犯上銬逮捕，另就涉違反廢棄物清理法部分，函請環保局裁處。

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