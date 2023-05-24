知名拉麵店推出「大王具足蟲」拉麵爆紅，國立自然科學博物館分享，大王具足蟲是深海環境的食腐動物，許多海洋生物的屍體都是牠的食物來源，因此消化道的味道很重。大王具足蟲驚人的生物習性曝光以後，引起網友討論，不少網友驚呼，人真的很可怕，什麼都吃。

國立自然科學博物館昨在臉書發文分享，最近超夯的「大王具足蟲」是深水虱屬，屬於節肢動物門、軟甲綱、等足目、漂水虱科，其下有近20種生物，大王具足蟲是深海環境中重要的「食腐動物」，因此牠們消化道的味道很重。

科博館表示，節肢動物常被保存成 「浸液標本」，這種方式會使生物原有的色澤逐漸褪去，因此透過繪圖師參照標本、相關生態照，可再現海洋生物的游動姿態與體色或呈現輻射對稱、表面結構及紋理的美感。而館內的大王具足蟲（巨深水虱）標本先用福馬林處理後，如今泡在酒精裡保存。

科博館也補充說，大王具足蟲是食腐動物，掉落到深海底的鯨魚、魷魚等海洋生物的屍體都是牠的食物來源。

貼文引起網友熱議，「突然被抓起來吃，大王具足蟲都傻爆眼」、「大王具足蟲一定是犯太歲，才會被抓去吃」、「無論好不好吃，還是讓牠們留在海底幫忙清理腐敗遺骸就好，往後如果有越來越多跟風捕撈，反而會破壞生態平衡」。

有網友說「看了標本之後還能去吃碗大王具足蟲拉麵，我深感佩服」、「人真的很可怕，什麼都吃」。另有網友開玩笑說，請問科博館標本旁邊有賣拉麵嗎？對此，小編回應「沒有斜槓成這樣！」