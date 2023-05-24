imB詐騙案延燒，主嫌曾國緯被揭露與綠營人脈熱絡，國民黨立院黨團今上午召開記者會，痛斥蔡政府一手高喊打詐，花13億元公帑成立打詐國家隊，但詐團破獲率9成中多數是車手。他們質疑，政府錢都花到哪裡去了？基層查緝詐騙檢警調人力補足了嗎？還是綠朝高官忙著跟詐騙首腦吃飯？

藍委吳怡玎說，蔡政府在各部會成立打詐國家隊，結果卻「越打越詐」，而根據警政署所公布的詐欺案發生數和破獲統計資料，聲稱破獲率高達9成，但事實上大都是車手，詐騙氾濫到基層員警、檢調疲於奔命，在無充沛人力的情況下，詐騙集團幕後主腦根本無法查緝到案。

吳怡玎指出，因為檢警抓到的都是車手，詐欺案件才不斷攀升，從2017年破獲詐欺集團數452件，到了2022年來到1627件，也難怪有檢察官說，政府成立打詐國家隊「基本上就是詐騙」，13億元公帑到底花在哪裡？解決甚麼問題？詐團首腦抓了幾個？

藍委曾銘宗說，總統府副祕書長黃重諺在2019年出席im.B主嫌曾國緯、張淑芬所設立的直銷公司春酒活動；2022年2月21日，台南市長黃偉哲接見曾國緯和其詐騙集團成員；2020年9月22日，監察院長陳菊、監委范巽綠、吳怡農等人與曾國緯一同參訪「雙清文教基金會」，實在超級誇張。

曾銘宗認為，詐騙橫行，綠朝護航，致使詐騙氾濫，國民黨團嚴正要求政府盡速偵辦im.B詐騙案，還給受害民眾公道。其次，政府應盡速納管P2P借貸平台，確定主管機關，以確保民眾權益。

曾銘宗要求，總統府、監察院長陳菊、台南市長黃偉哲，以及近日曝光的綠營政治人物，出來講清楚、說明白，到底和主嫌曾國緯有何關係？他認為，本案是結構性問題，這並非個案，請民進黨主席、副總統賴清德必須向國人說清楚，出來面對。

藍委謝衣鳯指出，imB「假債權、真吸金」案件尚未落幕，最主要原因在於主管機關不明，互踢皮球。今年5月6日包括金管會、數發部、法務部、經濟部在回應外界關注的imB詐騙案時，各有一套推託說詞，在政府四個單位互踢皮球之下，imB無法可管、也無人來管。

謝衣鳯質疑，曾國緯遭通緝7年，能夠逍遙法外是靠誰？蔡政府、陳內閣需告訴國人，曾國緯背後的靠山到底是誰？