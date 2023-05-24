吳宇凡為增加口語能力，突破自我參加兩岸主持新人比賽。（大海娛樂提供）

吳宇凡5月發行首張全唱作專輯《說不出口的凡人》，身為學生歌手的他，最心儀的偶像是持修，他從持修尚未出道前便開始關注他，從持修被張惠妹發掘，再奪下金曲新人獎，吳宇凡被深深吸引，簡直是「愛上了他」，也因此規劃著自己一定也可以做得到。他在大學四年期間躍身成為錄音室老闆，家人對他做音樂也從反對轉為支持，他說，「我也要從小房間踏上金曲舞台」，他在今年5月發行了首張創作專輯，規劃明年參戰金曲獎。

吳宇凡因為是獨生子，加上過去受到學校同學的霸凌，幾乎不太愛說話，他也努力加強自己的口語表達能力，在2020年末參加了比賽，榮登兩岸主持新人 - 台灣區前18強。在比賽現場與許效舜有緣相識，受到許效舜滿滿的鼓勵和指教，吳宇凡當下也發誓以許效舜為榜樣，邁向主持和音樂的未來，傳播正能量。

而他的感情世界成謎，據了解，吳宇凡從小因為個性陰柔、聲音細膩而受到學校男同學的排擠、欺負，甚至認為自己應該是女生。而如今吳宇凡不否認對有音樂才華、長相可愛的男生心動，開始思考「 或許也可以嘗試追求、交往看看 」，即使目前的交往的對象都是異性，吳宇凡也抱持開放的心態，只要是值得欣賞的靈魂和性別，都是可以喜歡和追求的。對於雙性戀、泛性戀⋯等等的稱號，都是可以接受的。

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