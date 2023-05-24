北一女中參加美國國際科技展覽會，學生研究促進上肢偏癱患者復健訓練、發現峽谷地形作為天然實驗室潛力、使多功能奈米粒子能以最有效方式進入人體並消滅腫瘤，獲得3獎項。校方表示，這代表全體師生對科學研究熱情，並以國際視野為全球科學發展與應用齊心努力。

美國國際科技展覽會（Regeneron ISEF）今年5月14日至19日在美國德州達拉斯舉行，共62國家地區的1333件作品和1638名學生參賽，由國立台灣科學教育館劉火欽館長帶領14名學生及其12件作品代表我國參賽。

北一女中表示，本校學生獲得3獎項，獲獎第一時間獲我國駐休士頓辦事處長羅復文視訊祝賀，他也轉達蔡英文總統和副總統賴清德賀電，教育部長潘文忠同樣祝賀學生。

學生陳沛筠利用功能性近紅外光頻譜儀檢測主要運動皮質（M1）、前運動皮質（PMC）和聯合動作皮質（SMA），探討在不同動作模式下進行上肢功能性前伸動作時大腦的活化情況，在行為與社會科學科項目中獲得大會三等獎。

她研究發現，在執行實際執行、動作心像和鏡像動作時，M1、SMA和PMC顯著活化。此外，在執行鏡像動作時，大腦活化模式與實際執行和動作心像顯著相似，與動作觀察在右側M1呈現顯著差異。該研究發現將有助於未來針對上肢偏癱患者的復健訓練，推廣鏡像動作作為替代療法。

學生柯絲昀在地球與環境科學科項目中獲得大會三等獎，研究台灣西南海域高屏與枋寮峽谷生態結構，透過應用生態統計分析，發現2個峽谷主要差異在於沉積物來源、粒徑分佈和物理性擾動強度不同，這使得兩個峽谷的生物密度隨深度變化的趨勢有顯著差異，並且生物組成也存在顯著差異。

再通過建立模型分析，柯絲昀驗證環境擾動和食物量是塑造區域性生態結構的主導因素，結果顯示環境擾動對生物的影響程度大於食物量，該研究對於峽谷地形作為天然實驗室的潛力，以及未來研究發展具有重要意義。

學生謝子恬研究致力開發治療癌症的新方法，通過改良材料，使多功能奈米粒子能以最有效的方式進入人體並消滅腫瘤，在化學科項目中獲得美國化學學會一等獎。

北一女中介紹，這種奈米材料結合3種療法和兩種診斷，同時能調整環境，使腫瘤更容易被消滅，該研究不僅能更準確地定位腫瘤，並以全方位的方式消滅惡性細胞，同時還因材料使用牛血清蛋白包覆，可與正常細胞相容，降低對身體的影響，為腫瘤醫學帶來了新的希望。

北一女中表示，本校重視科學研究，戮力以赴培育國家優秀科學人才，在美國國際科技展覽會（Regeneron ISEF 2023）精彩亮眼的豐碩成果，代表全體師生對科學研究熱情，並以國際視野為全球科學發展與應用齊心努力。