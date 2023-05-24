美國去年10月對中國祭出晶片出口禁令，使中美晶片戰再升級，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接受金融時報專訪時表示，美國出口管制措施可能對該國科技產業造成「巨大損害」。

黃仁勳指出，拜登政府為減緩中國半導體發展，實施嚴格晶片出口管制，使輝達「雙手被反綁在背後」，無法在該公司最大的市場之一中國銷售先進晶片.

黃仁勳補充說明，中國公司已開始製造自己的晶片，以與輝達的遊戲、圖形和人工智能處理器競爭。他提到，如果中國不能從美國買晶片，他們就必須自製，所以美國要小心，中國是科技業非常重要的市場。

黃仁勳示警，無法與中國進行貿易，將對美國公司造成巨大損害。他強調，中國約占美國科技業市場的三分之一，不可能被取代，如果失去中國市場，美國科技業必須減少三分之一的產能，到時候「沒人需要美國的晶圓廠」，晶片陷入供過於求。

黃仁勳更認為，美國科技業被阻止進入大陸市場，政府用來鼓勵興建更多晶圓廠的規模520億美元晶片法案將沒有意義。

受到美國制裁影響，輝達兩款高階晶片A100/H100被禁止出口中國。輝達被迫推出閹割版晶片，以符合美國限制在中國銷售的產品性能規定。