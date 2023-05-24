全球2022年的暴力式升息，債券價格急遽下跌，2023年終於迎來曙光，目前市場預期逐漸接近升息尾聲，債券型ETF成為投資市場焦點，截至5月19日止，債券ETF成交日均量達9.8萬張，相較於去年一整年日均量為2.4萬張，今年以來日均量快速上升中，成長超過3倍；其中，國泰投資級公司債ETF(00725B)，為國內BBB級投資等級債中規模最大的ETF，今年以來受益人數持續上升已成長8倍之多。

法人觀察，美國聯準會5月利率決策會議再度升息至5％~5.25％區間，已達2023年點陣圖中位數水準，以近兩次升息循環經驗(2004年、2015年)，暫停升息後進場持有投資級債，平均報酬可望達近2成。

另外，根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，FED在6月暫停升息機率達7成，升息循環邁入尾聲，有利未來債市表現，且資金面統計數據顯示從年初至今，由於投資級債發行人財務體質佳，資金持續流入美元投資級債市場，代表其深具投資吸引力。

國泰投資級公司債ETF(00725B)經理人林盈華表示，債券投資相對股票複雜，若想搶搭今年難得一見的債市契機，建議投資人可利用債券型ETF布局建立部位，像是00725B因具有4大特點，近期受益人快速成長。

特點一、為國內BBB級投等債ETF中規模最大的債券ETF；二、長期表現隨漲抗跌；三、經理費0.28％，費用低可省下較多的投資成本；四、目前指數到期殖利率已突破6.11％。

今年以來國泰投資級公司債ETF(00725B)表現相當亮眼，截至5月19日，受益人數為2萬593人，每月持續攀升，規模已超過新台幣689億元，受益人數成長約8倍，規模成長22％，已躍升台灣規模前十大ETF(截至4月30日)，在債券型ETF中表現突出，深受投資人青睞！

林盈華進一步說明，根據Moody’ s Investors Service 報告顯示，近10 年全球投資等級債券平均違約率僅0.1％，較非投資等級債券的3.5％來得低，透過國泰投資級公司債ETF(00725 B) 配置投資等級債市，較能抵禦景氣下行所造成的信用風險。

國泰投資級公司債ETF(00725B)成立於2018年1月，追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數，指數平均到期殖利率達6.09％，優於許多股票型ETF，具有違約率低安全性高的特點，採季配息機制，最近一次4月之配息金額達0.44元，適合長期持有穩定領息。

截至4月底，彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數百元交易價格位於95.42，遠低於近10年平均值，而收益率仍優於歐美其他主要債券，未來債券價格可望迎來更多上彈，有機會享受資本利得及債息雙收的投資機會。

法人提醒，隨著聯準會升息邁入尾聲，市場掀起存債熱潮，但在挑選債券ETF時也要注意「溢價」問題，也就是投資人買入的價格，可能會高於基金實際淨值，一般ETF的折溢價在1％以內尚為合理範圍，建議投資人隨時關注各大投信官網公布之ETF即時淨值，避免買在過高溢價，否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。