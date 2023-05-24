於5月24日起募集的復華台灣科技優息ETF(00929)追蹤指數即為「特選臺灣科技優息指數」，收益分配採月配息機制，將是國內首檔台股月配息型ETF。隨季報利空出盡後，資金大舉回流台股，儘管近日略有波動，不過加權股價指數今年來漲幅重回兩位數。根據統計(截至2023/5/23)，經還原權息，加權報酬指數漲幅14.87%、電子指數18.37%，各高股息指數表現毫不遜色，今年來多漲贏大盤，其中成分股皆是績優電子股的「特選臺灣科技優息指數」漲幅達 23.88%，表現更為亮眼。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，電子科技類股是台股市值最大、最具競爭力產業，「特選臺灣科技優息指數」百分百聚焦電子產業，藉由機制篩選，避開獲利不穩定的景氣循環股，也打破一般人對電子股波動度大的刻板印象，期望達到空頭抗跌、多頭續漲的目標。根據統計，近5年(2017-2022)加權股價指數以及電子類、金融保險、不含金融電子等三大類別指數當中，電子類每股稅後盈餘累積成長率表現最佳。許忠成進一步指出，國內電腦周邊等相關電子零組件企業多處於成熟階段，具利潤穩定、償債能力高、現金多等優勢，較有本錢進行轉型與併購，也相對能提供較穩健的配息，接下來逐步進入除息旺季，將是台股的交投熱點，若擔心單一個股波動，或可透過相關科技優息ETF，掌握投資收益機會。