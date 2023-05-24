隨著春暖花開及新冠肺炎疫情逐漸解封，登山已成為許多民眾出外運動或紓壓的選擇，但民眾在攀爬高海拔山區時，登山過程中隨著海拔高度上升，低氣壓、低含氧量、低溫、低濕度、高紫外線等狀況，都和平地大不相同，若身體難以快速適應，可能導致高山症的症狀，輕則頭痛、頭暈、噁心嘔吐、失眠，嚴重甚至可能引起呼吸困難、腦水腫、肺水腫等危及生命狀況。因此藥劑師也建議，除了緩步登山外，曾發生過高山症或必須在短時間快速上升高度者，需請醫師評估是否需使用預防高山症的藥物，並依照醫師的醫囑服用。

台北市立聯合醫院忠孝院區藥劑科藥師康鳳蓮表示，避免急性高山症的最好方法就是緩慢上升高度，行程盡量安排白天登到高海拔地區，晚上返回較低海拔處休息，有助於身體適應海拔高度。抵達高海拔地區後，要避免過度運動，並盡量減少酒精性飲料及安眠藥的使用。患有心衰竭、肺動脈高壓、心絞痛、鐮刀形貧血及肺功能不良等疾病者，出發前務必要諮詢醫師有關自身狀況，評估是否適合到高海拔山區活動。

康鳳蓮強調，曾發生過高山症或必須在短時間快速上升高度者，需請醫師評估是否需使用預防高山症的藥物，並依照醫師的醫囑服用。若事前沒有做好自身體能訓練，或是裝備準備不足，在遇到高山症時無法及時應對，連資深的登山專家都有可能致命，因此有備無患才是上策。

康鳳蓮說，有關常見預防高山症的藥物，以乙醯胺基硫唑嘧錠（acetazolamide）最常見，通常在上山前一天開始服用，並持續48小時或是直到抵達行程最高海拔高度處；對磺胺類藥物過敏或懷孕婦女不建議使用此藥，類固醇如dexamethasone等可作為替代預防藥物。特別要注意，之前有發生過高海拔肺水腫，且必須快速上升到2500公尺以上者，需使用特定預防性藥物，如鈣離子阻斷劑nifedipine、sildenafil（常稱威而鋼）或是tadalafil（常稱犀利士），且使用這幾類藥物時，心血管疾病相關風險、副作用及交互作用等，都需要醫師專業評估，因此民眾切勿自行購買使用。

康鳳蓮也呼籲登山客們，當高山症症狀出現時，切勿慌張失措，可先透過休息、補充氧氣或用藥，觀察症狀是否改善，另外，降低海拔高度也是有效的治療方式，但切記千萬不能獨自往下撤離，至少要有一位熟悉路況、具有基本醫療知識的同伴陪同。若出現嚴重症狀如意識模糊、嗜睡或咳出粉紅色泡沫痰或連休息時都呼吸困難等情形，除了給予藥物及氧氣外，應立刻下降高度並盡快就醫，以免發生致命的憾事，她最後強調，要記得山永遠都在，登山不是只要攻頂，而是要安全回家。