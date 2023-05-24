脹氣是現代人常發生的腸胃消化問題，其主觀感覺為腹部鼓脹、有壓迫感不舒服。營養師李婉萍表示，脹氣的發生，與吃進人體的食物及飲食習慣有密切關係。她並指出有3類食物易導致脹氣，包括豆類與特定蔬菜、脂肪含量高的食物，以及對特定食材有慢性過敏反應的人，其中常見的高麗菜、花椰菜都在榜上。

養師李婉萍在個人網站發文介紹脹氣，她表示，脹氣代表有多餘的空氣積聚在消化道裡，身體需要透過打嗝、放屁來排除，一旦沒有排除氣體就易造成肚脹、腹痛、腹鳴等症狀。而脹氣的發生和吃到的東西及怎麼吃息息相關，有3類食物容易導致脹氣：

1、 豆類與特定蔬菜：

李婉萍說明，常見蔬菜如青椒、地瓜、花椰菜、高麗菜等，因含有棉子糖（raffinose）成分，為一種較難被人體吸收的碳水化合物，容易在進入胃腸消化時產生氣體。

2、脂肪含量高的食物：

李婉萍指出，如油炸物、湯（因為湯中含油高）、控肉等，因含有大量脂肪會使其往下挪動的速度變慢，進而拉長消化時間，導致胃比較飽脹、不舒服。

3、本身對特定食材就有慢性過敏反應：

李婉萍解釋，對特定食物有慢性過敏反應的人，也會產生脹氣症狀，可透過慢性過敏原檢測，再跟自身過去飲食經驗比對，若發現確實是某種食物導致脹氣，則減少食用即可。她說，像自己就會對青椒過敏；而有人則是對牛奶、羊肉過敏。

另外，李婉萍也列出容易導致脹氣的5種NG飲食習慣，包括吃太飽、吃太快太多、吃完後立刻躺下、吃完後就坐著不動、吃東西時不斷張口說話等，提醒民眾日常要記得避免。除此，她也指出，若脹氣長期且持續的發生，甚至合併出現嘔吐、腹瀉、便秘、體重減輕、便中有血或火燒心等症狀，建議盡快就醫，以排除是否是其它消化系統疾病的徵兆。