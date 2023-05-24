中華足協日前敲定6月16日中華男足與泰國的國際友誼賽在高雄國家體育場舉行，今於記者會宣布賽事將由台灣運彩冠名贊助，全票300元、優待票200元，守門員施信安也呼籲球迷踴躍入場支持，「希望不要讓主場變客場，我們也會努力表現給觀眾看，讓大家看到台灣足球『是個強隊』！」

台灣上次主場舉辦足球國際賽，已是2019年10月對澳洲的世界盃資格賽，比賽地點也在高雄國家體育場。這次中華男足將在回鍋外教蓋瑞懷特的領軍下，藉此役操兵備戰2026世界盃資格賽。足協理事長王麟祥也宣布，9月在高雄還會有一場國際友誼賽，對手仍待客隊回覆確認，可能是塔吉克或馬來西亞。

由於透過正式友誼賽也能取得世界排名積分，這兩場比賽獲得台灣運彩冠名贊助，取名為「2023台灣運彩國際男足積分邀請賽」。這也是台灣運彩繼贊助木蘭女足聯賽與台灣石虎男足隊後，再以實際行動力挺台灣足球。

台泰大戰將於6月16日晚間7時開踢，門票本周五於udn售票網開賣，全票300元、優待票100元。