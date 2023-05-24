為保障行人安全，新北市捷運局2020年開挖捷運新埔民生站地下道，總長約67公尺，耗費近4億元打造，由於地面已有斑馬線，民眾先前就質疑是浪費公帑，新北市議員山田摩衣今質詢，質疑地下道圍籬遍布道路，影響周邊店家、醫療院所，如今市府又要延長工期，相當擾民。捷運局回應，該工程預估2025年9月完工。

捷運局2020年11月開挖環狀線新埔民生站地下道，民眾可直接走地下道，通往民生路三段，避開車流，並會在地下道兩側增設電梯及電扶梯，原先2024年1月完工，但捷運局後續也延長工期。

山田摩衣表示，台64匝道、長江路、環河西路車流都會匯集到民生路周邊，上下班時間都會塞車，但地下道圍籬範圍大，圍了近2年，影響許多店家、醫療院所，「圍成這樣，商店和居民怎麼做事？」

山田摩衣說，市府大張旗鼓說2024年1月要完工，要帶動周邊效益，但現在有給民眾更優質的環境嗎？她4月份就向市府索取資料，索取了2次，但回應只給幾行字，她直言「市府對板橋區民眾都不會不好意思喔？圍籬還要圍多久，是否承諾2024年完工，工期還要變更幾次？」

對此，捷運局長李政安表示，目前工程還在施工，由於還有電梯等設備需要施工，目前預估會在2025年9月完工。