台灣玩具圖書館協會成立近20年，發展成全球最大二手玩具循環共享系統，近年累積回收逾500公噸玩具，服務足跡遍布台灣、東南亞及非洲等。（蔡明亘攝）

台灣玩具圖書館協會於楊梅打造「玩具共享園區」，24日正式動土，預計2025年8月落成。（蔡明亘攝）

台灣玩具圖書館協會成立近20年，發展成全球最大二手玩具循環共享系統，近年累積回收逾500公噸玩具，服務足跡遍布台灣、東南亞及非洲等。協會於桃園楊梅打造全台最大「玩具共享園區」今正式動土，預計2025年8月落成。桃園市政府祕書長詹榮鋒表示，桃園為最年輕城市，市府推動許多產婦照顧、生育補助、公托與營養午餐等政策，減輕年輕家長負擔，市府將持續推動興建親子館，增加孩童遊樂空間。

台灣玩具圖書館協會表示，去年全台回收玩具達75公噸，分擔12900棵樹1年的吸碳量，透過748次申請，提供65805件玩具給受助者。協會長年致力於回收二手玩具、傳愛偏鄉與關懷長幼，將二手玩具經分類、清潔、維修後再度陪伴人群，讓無處可去的二手玩具「轉生」成為共享、共玩的寶物。

面對愈來愈多的廢棄玩具和服務需求，台灣玩具圖書館協會於楊梅打造「玩具共享園區」，24日正式動土，預計2025年8月落成，未來園區每年可再生50公噸二手玩具，廣納1萬人次的志工參與，讓更多人加入循環共享行列。

台灣玩具圖書館協會說明，預估土地加建設經費約9900萬元，興建地下1層、地上5層建築，地下室規畫物流中心、1樓作親子玩具共享空間、2樓為青年共創與辦公室、3樓是長幼共托的老少共享學習活動空間、4至5樓為提供住宿、用餐空間的國際、青少年交流中心。

台灣玩具圖書館協會提到，協會秉持環境永續、歡樂永續、生態永續理念，共享園區落成後將成為新的里程碑，持續推廣協會理念，將歡樂散播到世界各個角落，讓大小朋友擁有歡樂成長時光與生活。

詹榮鋒表示，他是2個孫子的阿公，對玩具特別有感覺，感佩台灣玩具圖書館協會多年來對台灣親子育樂的經營，現代台灣面臨高齡、少子化現象，年輕人養兒育女難，而桃園市鼓勵生產、推動年輕家庭照顧政策不遺餘力，包括生育補助、生產期間交通補助、產後心理諮商輔導，以及國中小免費營養午餐等，都希望減輕年輕家長負擔。

詹榮鋒說，桃園是人口最年輕的城市，工業產值也是全台最高，更需要年輕活力，要讓年輕一代願意生，才有生產力、創造力，但光靠政府還不足，需靠企業、協會等團體共同響應，日後市府會努力推動興建更多親子館，照顧年輕家庭需求。