弘凱董事長黃建中表示，在大環境景氣不佳因素下，消費力道疲弱，今年營運預估將與去年差異不大，但因中美科技戰，推動大陸國產化，加上市況不佳使降低成本，公司看到機會點，且公司布局多時扎穩馬步，景氣一復甦便能拔刀出鞘，並認為今年為HUD(車用抬頭顯示)元年，已與客戶簽訂NDA(保密協議)。

弘凱今年第二季預估與第一季相符，公司也強調，不強調營收，不跟同業打價格戰，強化技術，壯大規模，把製程領先同業，持續保持毛利優勢，公司也規畫擴大研發團隊。

展望2023年國內外經濟局勢仍有相當的不確定性，公司將努力於透過研發、銷售、生產、管理四個層面策略的落實。今年營運發展策略，聚焦利基市場，維持穩定獲利，在銷售策略方面，優化銷售組合、保持毛利優勢，而研發策略上，建立技術門檻，發展戰略產品。

弘凱以「光電半導體創新設計及方案解決商」為定位，專注發展智能感測、車用光源、新型顯示三大利基型光電市場領域，在持續強化技術發展的基礎上推出戰略性新產品，成為高附加價值技術領先及客戶可信賴的夥伴。

弘凱產品發展方向專注於智能感測、車用光源、新型顯示三大利基市場，結合可見光及不可見光LED芯片與IC的整合封裝，轉型發展光電半導體應用元件及模組產品，由於部分產品的獨特性與客製化，有效解決客戶應用上的痛點，深受客戶肯定及長期採用，致使公司平均毛利率遠高於同業水準。

在智能感測領域，除了弘凱傳統強項的3C、電競、電腦周邊外，弘凱新推出的自動化視覺模組以及1D、2D的iToF及dToF感測產品系列已成功量產並已有出貨實績，可望持續拓展至更多客戶端的應用上。

在車用光源領域，弘凱長期深耕車用市場的努力已見成效，車用產品的銷售比重來到了近三成，無論是車內的面板指示燈、氛圍燈、遮陽板燈，車外的煞車燈、轉向燈、貫穿式尾燈等，已廣泛應用於大陸各類車型，並開始著手以智能座艙為主題發展一系列應用產品。

在新型顯示領域，弘凱看好軟膜透明顯示屏的未來發展性，目前主推2020和1212兩大產品系列，期待大陸內需經濟發展逐步回升後，將2022年延後發酵的市場需求帶回到成長的局面。