周三日經225指數收盤跌275.09點或0.89%，為30682.68點，並從周一的近33年高點進一步回落。東證一部指數跌9.09點或0.42%，為2152.40點。

從三月中旬以來，已經上漲20%的資生堂，周三下跌5.63%。

樂天集團新股發行的主要投資人、CyberAgent大跌4.7%，樂天股價也下跌2.01%。

豐田汽車從周三稍早的閃崩之中回神，收盤大漲5.36%，報1956.5日圓；分析師猜測，該閃崩是一個交易失誤。

LightStreamm Research創辦人Mio Kato表示：「市場增長迅速，日本特別是如此」。「這(今天)更像是市場停下腳步來，想弄清楚下一步走哪條路，是繼續上漲還是回歸均值」。

技術性指標也閃示著日本股市有過熱的訊號。

與此同時，美國國會議員為防止違約，而繼續就債務上限進行談判，美國股市周二大幅下挫。

優衣庫母公司迅銷(Fast Retailing)跌2.92%；稍早有報導指稱，該公司可能出售在俄羅斯已關閉的商店。

油價上升，拖累了航空股，全日空(ANA)大跌2.54%。