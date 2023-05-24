台灣四面環海，許多寶貴的珊瑚與海龜以海為家，美麗的藍色福爾摩沙卻因海洋廢棄物破壞了環境，讓海洋生物深受其害，遠雄人壽呼應SDG14「永續海洋與保育」目標，攜手國立海洋科技博物館，號召逾70位內外勤員工化身海洋公民科學家，由遠雄人壽總經理趙學欣領跑，一同前往基隆潮境海灣展開淨灘行動，用愛守護藍色大海。

遠雄人壽長期投入環境保護行動，實踐ESG永續發展，為留給下一代美好豐富的自然環境，2022年起與臺灣海洋大學合力支持珊瑚復育，種植珊瑚打造大海美麗瑰寶，成為第一線海洋守護者。

今年接力投入淨灘行動，與國立海洋科技博物館合作，前進基隆潮境海灣淨灘清海廢，志工們化身海洋公民科學家，運用Coral Watch珊瑚健康色卡，引領大眾未來在海邊或是潮間帶看見珊瑚時，隨手拍下珊瑚的樣態，上傳Coral Watch資訊平台，藉以紀錄珊瑚色澤及健康狀況，讓你我都能成為生態環境的守護者。

淨灘是一場寶物收集探險記，從鞋子、漁網、保麗龍、瓦斯桶到畚箕等，志工們一路走走停停，就怕遺落任何一個會傷害海洋的危險物質，這次志工們清出147公斤的海洋垃圾，其中，以生活垃圾占最大宗，有多200個瓶蓋、菸蒂，大家齊力將垃圾按ICC規範仔細分類，投入環境共好，點亮蔚藍東北角，保護海洋生態健康。

海洋廢棄物每年讓數百萬的海中生物生命受到威脅，大量的塑膠垃圾被海龜誤食，阻塞牠們的消化道，廢棄漁網纏住海洋動物限制了行動，甚至造成死亡，淨灘行動更顯其必要性且充滿意義。

志工們在彎腰勞動中紛紛表示，親眼所見後，才知道美麗的海岸中藏有這麼多的垃圾，也提醒自己從自身做起，從日常購買做到垃圾減量，減少一次性塑膠的使用。趙學欣全程參與，展現遠雄人壽守護海洋生態的心意。

國立海洋科技博物館副館長林青海特別向志工們親自共勉期待更多民眾能愛護海洋，期待更多民眾能愛護海洋，不僅「撿」垃圾，更要從生活做起，全力「減」垃圾，還給地球一個乾淨的海洋。

趙學欣表示，海洋不僅孕育無數的生態，更帶給台灣民眾安心、療癒與撫慰的功能。遠雄人壽多面向與員工、保戶共同投入永續海洋行動，發揮保險本業守護全民之責。持續透過行動凝聚環保正能量，發揮企業影響力，期復育藍碳生態系，讓藍色星球重現豐富健康的生態面貌。