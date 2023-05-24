張祖詒退休後仍筆耕不輟。（本報資料照／王銘義攝）

曾追隨故總統蔣經國先生核心幕僚與文膽，並在去年出版《總統與我》，為非正式紀錄「全世界最年長男作家」的張祖詒，經妻子陳家麗證實，於24日凌晨12時許於家中逝世，享嵩壽105歲。

張祖詒的夫人表示，張祖詒年事已高，無病痛自然死亡，遵其遺願將不對外另行通知或宣布，也不會另辦告別式，本著基督信仰在親朋好友的陪伴下，平靜而喜樂地送張老先生安息主懷，溫馨地懷念斯人。

張祖詒生於民國7年，曾任行政院參議、秘書室主任、副祕書長、總統府副祕書長、國策顧問，民國61年至79年間為經國先生掌理文翰，頗負時譽。此外，張祖詒筆耕不輟，陸續出版散文《蔣經國晚年身影》、《帚珍集》、《現代逍遙遊》、《不亦快哉集》，以及長篇小說《寶枝》等，尤甚以百歲高齡，2021年再推出小說《嶗山悲歌》，2022年更將追隨經國先生的所見、所思寫就《總統與我》出版。

張祖詒去年以104歲高齡出版《總統與我》，回憶追隨經國先生16年的所見所聞。（張鎧乙攝）

《總統與我》新書發表會時，包括前總統馬英九、前副總統吳敦義、蕭萬長、前外交部長錢復等人均出席見證歷史，馬英九曾言張祖詒是自己第一個工作的直屬長官，對自己有指導調教之恩，並在推薦序中指張祖詒所記下的所見所聞乃是「最坦率與生動的語言」且「其中許多幕後協調，外界從未知悉，甚為精彩」。

張祖詒也在《總統與我》自序中言：「筆者有幸在那時代裡，能有奇緣長期追隨歷史中心人物左右，為創造歷史使命的巨人略盡一些棉薄。而在總統辭世34年後，筆者賤軀粗健，尚能記得一些回憶，作成實錄，讓我不慚卑微，而引以為榮」他曾為出書猶豫再三，最後堅定自己不寫豐功偉業，不誇大造神，只寫多年來存在記憶中的懷舊與感念。

張祖詒曾自言雖被譽為總統文膽，所撰之文多被稱之為「廟堂文學」但自知並非「官樣文章」，因那時代的執政領袖以身作則「官」是「公僕」，因此寫的文章都是「民」氣很高，而《總統與我》亦是他的最後一件作品，從此擱筆，藉著自己的句句真實，也期望來者看見過去、現在，而有光明的未來。