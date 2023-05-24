在職場中最怕就是遇到搞不清楚狀況和扯後腿的同事，《旺好運》運勢專欄分享4種面相容易變成職場「豬隊友」，包括額頭低窄、眉距過寬、鼻樑骨凸出、嘴巴合不攏等，其中眉距過寬最嚴重，不僅做事會顯得心不在焉，更容易將重要任務搞砸，讓人無法信任。

1、額頭低窄

若額頭位置低窄，遇到事情時就會慌張、毫無章法，別人可以輕鬆處理完的事情到他手中就顯得特別費力，且效率變差。

2、眉距過寬

大部分的人兩條眉毛的距離約2個指頭寬，若超過此距離或甚至有3個指頭寬的人，做事情會顯得心不在焉，重要任務交付給他們容易搞砸，讓人無法信任。

3、鼻樑骨凸出

若鼻樑骨特別凸出，兩邊無肉，這樣的人生性孤傲，容易以自我為中心，甚至在工作中若需要他們幫助，可能會找各種理由來拖延。

4、嘴巴合不攏

嘴巴時常合不攏的人，代表守不住秘密，只要發生任何事就會告訴別人，在工作中也是如此，重要消息恐被洩漏出去。