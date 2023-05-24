在職場中最怕就是遇到搞不清楚狀況和扯後腿的同事，《旺好運》運勢專欄分享4種面相容易變成職場「豬隊友」，包括額頭低窄、眉距過寬、鼻樑骨凸出、嘴巴合不攏等，其中眉距過寬最嚴重，不僅做事會顯得心不在焉，更容易將重要任務搞砸，讓人無法信任。
1、額頭低窄
若額頭位置低窄，遇到事情時就會慌張、毫無章法，別人可以輕鬆處理完的事情到他手中就顯得特別費力，且效率變差。
2、眉距過寬
大部分的人兩條眉毛的距離約2個指頭寬，若超過此距離或甚至有3個指頭寬的人，做事情會顯得心不在焉，重要任務交付給他們容易搞砸，讓人無法信任。
3、鼻樑骨凸出
若鼻樑骨特別凸出，兩邊無肉，這樣的人生性孤傲，容易以自我為中心，甚至在工作中若需要他們幫助，可能會找各種理由來拖延。
4、嘴巴合不攏
嘴巴時常合不攏的人，代表守不住秘密，只要發生任何事就會告訴別人，在工作中也是如此，重要消息恐被洩漏出去。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。