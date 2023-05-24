姚以緹、孫沁岳、劉修甫今（24）日參加三立、華視全新8點都會愛情劇《鬼之執行長》卡司發布會。孫沁岳和温貞菱日前被周刊跟拍疑似熱戀中，當初經紀公司回應希望保有交友空間，讓外界解讀是認愛，但温貞菱3月份出席鞋品代言活動，卻說2人是打球的朋友，而孫沁岳今天被問到新戀情，先是一陣尷尬笑，也口徑一致地說：「我們是打球的朋友，一起打排球和羽球，我們有一群一起打球的朋友，因為有租球場，沒拍戲都還是會一周碰到1、2次面打球。」

温貞菱先前也定位孫沁岳是球友。（本報資料照）

孫沁岳解釋2人本來不認識，是因為魏蔓約了雙方一起打球才認識，後來温貞菱想找人運動，魏蔓介紹可以找他打排球，於是變成常見面的球友。周刊爆料當初是温貞菱主動追求，孫否認對方倒追，温「主動」的部分只有「主動租球場」，孫說：「因為她很喜歡打排球，就主動租球場，把大家聚在一起，現在是Team Leader的存在。」至於拍到2人過夜，孫也否認，「我們現在一群朋友會在他家上課，上表演課。」

周刊也拍到2人穿情侶裝，他解釋那是一件潮牌外套，開潮牌店的朋友送的，很多人都有。兩人至今都沒有單獨約會，都是和一群朋友聚會，孫沁岳也否認有告白温貞菱。他說被拍到當天，自己不知道該怎麼處理，因為從沒有過這樣的新聞，2人私下都有對話會互開玩笑，「我們還傳照片給潮牌店的老闆。」

但對温貞菱有沒有好感、是不是他的菜，孫沁岳都抱以禮貌地微笑沒回答，但認為她是一個滿開朗的女孩，「她滿認真，她跑馬拉松真的很厲害。」他表示自己已經單身3年。