民進黨總統參選人賴清德日前稱不認識學甲爐渣案主嫌、台南88槍擊案關係人郭再欽。對此，媒體人張禹宣揭露，已辭世的台南新潮流創派元老、賴清德政治啟蒙恩師黃先柱擔任民進黨台南市黨部主委時，郭再欽當時任職台南市黨部財務長，他質疑賴清德怎會不認識恩師所任命的財務長，直言賴切割太無情了。

張禹宣今(24)日在臉書指出，賴辦聲稱賴清德不認識郭再欽的說法，讓已經辭世的恩師「柱仙」黃先柱情何以堪。張禹宣進一步提到，黃先柱是台南新潮流的創派元老，更堪稱賴清德的政治啟蒙恩師，曾任職賴清德辦公室主任、市政顧問，從議長選舉到議員操盤，甚至是募款都被視為賴清德的分身、共同體。

黃先柱於2018年參選台南市黨部主委時，曾大方表示跟賴清德認識非常久，並透露賴清德棄醫從政開始就一直都是由他幫忙操盤。黃先柱如預期當選民進黨台南市黨部主委，便公布郭再欽任職台南市黨部財務長。

張禹宣掀起上述往事質疑，賴清德會不認識恩師所任命的財務長郭再欽嗎？他直言賴為了政治前途切割郭再欽，但總不能連恩師柱仙都切割吧？直呼「真的是太無情了」。