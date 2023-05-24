廣告設計科作品。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

夫人陳美琦聆聽學生說明設計發想。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苑裡高中第15屆國中部美術班及第7屆高中部廣告設計科共58位同學畢業聯展23日起在校方賈宓圖書館1樓展出，縣長夫人陳美琦與議員張顧礫、陳品安議員秘書、翁杰議員秘書、苑裡鎮公所機要秘書及地方仕紳等一同參加聯展開幕式，場面十分隆重而溫馨。

國中部美術班今年展出的作品分為平面及立體創作兩大類。平面作品以素描、水彩、水墨、漫畫、設計等多樣媒材呈現，表達出孩子對周遭環境的觀察與想像。3D立體作品，以「青春織夢島」為意象，創作媒材包含生態瓶、藍染、藺草編織瓶、建築光影設計等立體設計作品，整體以藍色系為背景。

另外，今年同學作品融入家鄉文化為主題，將苗栗苑裡特有的藺草、客家藍染，再加上對人物客觀描寫的畫作，將人生百態規劃成完整展區，希望大家都能共襄盛舉，一同來欣賞在地文化風情，品味人生。此次作品多達150件以上，每件作品均為學生三年來的心血結晶，以「青春織夢島」為主題呈現，願這群苑裡海邊的年輕學子，能在這資源豐富的環境中，織出美麗的夢想。

高中部廣告設計科展現出專題實作的10組團隊作品，利用不同設計的創作手法，傳達組別中所內涵之主旨，不僅培養出學生創作能力，也結合時事議題融入作品當中，讓創作者的創意更加豐富多元。另展出平面設計應用作品將近百件，運用麥克筆等媒材綜合使用，呈現不同主題風貌，也更貼近產業實際運用。

縣長夫人陳美琦表示，苑高國中部美術班學生展區以海水藍色調為背景，透過對苑裡家鄉的觀察感觸，將苑裡特有的藺草、客家藍染及生活人物的描繪融入作品內，本次展覽的平面及立體作品，充分的表現出同學們成功的編織出這場美麗又青春的夢想展。

另外高中部廣告設計科同學結合時事議題展出10組團隊專題實作，運用不同設計創作手法傳達各項主題內涵，所展出近百件平面設計作品，靈活結合麥克筆等媒材，展現與實際產業緊密結合的獨創性，顯示同學們在廣告設計方面投入相當多的心血，令人激賞

校長張逢洲指出，今年國中部美術班與高中部廣告設計科畢業聯展，展覽主題為「青春織夢島」，象徵這場畢業聯展中，每位孩子們都擁有獨特且創意的夢想，而孩子們就像無所畏懼的冒險者，為了實現夢想而勇敢前進，只為展現出更棒的自己。