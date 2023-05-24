近年來水上運動愈來愈流行，各項水域運動成為時下年輕人相當熱愛的戶外活動，高市府運發局將舉辦「海洋派對三部曲」活動，其中在6月中旬更首度舉辦「愛河狂飆獨木舟水域競賽」，希望擴大推廣獨木舟運動，讓更多民眾、親子愛上這項水上運動。

高市府運發局辦理的「海洋派對三部曲」於6月3日、4日舉辦「2023高雄立式划槳邀請賽」；於6月17日、18日舉辦「愛河狂飆獨木舟水域競賽」；6月17日、18日「愛河端午龍舟嘉年華」，其中「愛河狂飆獨木舟水域競賽」更是首度舉辦。

「愛河狂飆獨木舟水域競賽」公開男、女子組為單人舟競賽；國、高中組為雙人舟採雙人出賽（不限性別） ；公開混和接力單人舟組為2男2女組合，棒次不拘；公開混和接力雙人舟組為4男4女且各舟以同性別組合出賽，棒次不拘。

台灣水上休閒運動推廣協會理事長謝祖耀指出，此次獨木舟競賽使用的是平板舟，跟SUP立式划槳比較起來不容易翻覆，相對安全也容易上手，適合水上運動初學者或親子操作，但因為目前推廣獨木舟運動的學校不多，因此希望藉由舉辦此次賽事讓更多民眾認識獨木舟、愛上獨木舟運動。