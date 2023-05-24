日本「丸龜製麵」爆出民眾在新品「丸龜搖搖杯烏龍麵」（SHAKE UDON）中，吃到綠色青蛙在杯底游泳的情況，官方已在昨（23）日宣布停售2種有使用生菜的搖搖杯烏龍麵，研判生菜有問題，官網也可見2種搖搖杯已暫停販售。事實上，日本近期已不只一次發生沙拉裡吃到青蛙的情形，專家指出，每年5月起是青蛙最活躍的時期，可能是廠商採收生菜時，不慎將剛從冬眠中甦醒的青蛙一起採收。

一名日本網友22日在推特上傳一段自己吃丸龜製麵、吃到杯底有青蛙游泳的影片，網友食用的是丸龜新品搖搖杯的「辛辣擔擔沙拉烏龍麵」，畫面顯示，網友已經吃到最後，殘留杯底的橘紅色醬汁中，赫然出現一隻綠色小青蛙在湯汁中擺手掙扎，引發熱議。

「丸龜搖搖杯烏龍麵」主打外帶，一共有5種口味，以冷麵形式販售，讓消費者在食用前搖一搖杯子就能享用美食，其中有2款為沙拉烏龍麵，官網畫面顯示，用透明杯盛裝的烏龍麵上方裝填了大量生菜，除了「辛辣擔擔沙拉烏龍麵」外，另一口味為「麻醬生菜沙拉烏龍麵」。

日本《產經新聞》報導，日本丸龜製麵昨日致歉，指出青蛙可能源自於提供生菜的蔬菜加工廠，承諾會對工廠進行檢查，同時宣布23至25日期間暫停販售使用沙拉的產品，官網顯示，「辛辣擔擔沙拉烏龍麵」及「麻醬生菜沙拉烏龍麵」2個品項已經標示停售字樣。

■日本發生多起沙拉摻入「活跳跳青蛙」案例

日本東京放送電視台（TBS）報導，除了烏龍麵沙拉吃到活青蛙，日本近期也傳出多起超市沙拉吃到青蛙的案例，例如11日上野一位民眾就在超市沙拉裡發現「看起來像青蛙的異物」，據悉混入的青蛙是日本相當常見的日本樹蛙，體長約2至4公分。

關於為何日本消費者接二連三在沙拉製品中發現活青蛙？熟悉兩棲動物的鳥取縣立博物館館長川上康表示，5月下旬至6月是日本樹蛙最活躍的繁殖季節，牠們會在有水的地方積極移動，尋找適合產卵的地點。

另外，專門研究爬行類及兩棲類動物的兵庫縣日本半崎研究所所長岡田潤推測，沙拉可能混入了從冬眠中甦醒的青蛙，

他說進入5月，在田地附近冬眠的青蛙開始積極地獵食、繁殖，因此可能是廠商在採收時，一併採收到附著在蔬菜上的青蛙，由於牠們體型小，因此難以被注意到。

他強調混入青蛙的情形並不罕見，呼籲消費者保持冷靜。