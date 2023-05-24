一名黃姓軍人去年開車載女友出去玩，兩人在旅館共處一室時，黃男控制不了自身慾望，不顧女友正值生理期且不願發生性行為，堅持硬上，讓女友害怕的向友人求救，經友人報警後警方抵達旅館，全案才曝光。法院審結，依強制性交罪，處有期徒刑1年8月。緩刑2年，期間付保護管束。

判決書指出，黃姓男子為職業軍人，現已退役，與A女為男女朋友關係，2022年7月間，黃男開車搭載A女外出遊玩，2人投宿於旅館，未料同日間黃男見女友僅穿內褲，一時控制不了小頭慾望，不顧A女因生理期及服用精神藥物身體不適，且A女明確表達不願發發生性行為，但黃男仍違反A女意願強行內射1次，後來A女嚇得打電話向友人求救，經友人報警後全案才曝光。

法院審理時，黃男自陳，當時A女有一直說不要發生性行為，但他性慾高漲，沒辦法控制自己停下來等語，再加上A女也證稱被破發生性行為，故認定黃男確實涉犯強制性交罪，

法官斥責，黃男仗著自己與A女為男女朋友，不顧他人的性自主意願，只為了滿足個人慾望，做出強制性交行為，實在不該，考量黃男並非預謀犯案，僅是因一時控制不住慾望，與普通妨害性自主案件的惡行仍有差別，故依強制性交罪，處有期徒刑1年8月，緩刑2年，期間付保護管束。可上訴。