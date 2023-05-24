基米今年第一季雖為傳統淡季，但合併營收9,334萬元，年增9.05%，在業績表現上仍保持成長，前4月的合併營收也在成長軌道，顯見市場需求依舊強勁。

第2季在全新一代最高通量定序儀NovaSeq X Plus完成裝機後，搭配新推出的TSO 500液態活檢癌症基因檢測服務，挾精準、快速及成本優勢，有助加速癌症基因檢測服務的推廣與普及，可望帶動基米營收表現，第二季業績可望再優於第一季。

基米營運長張佐維表示，GMP新廠鎖定核酸佐劑、探針、核酸藥物，以及多(月太)(Peptide)等四大領域產品開發與CDMO業務，目前率先開發出核酸佐劑，年產能最大可達千萬劑，一旦獲准上市，將可滿足國內市場需求。未來核酸佐劑的營運模式還包括GMP等級寡核甘酸及多(月太)(oligonucleotide and peptide，統稱TIDES)產品的CDMO，以及與疫苗廠商共同開發組合佐劑。

張佐維指出，核酸佐劑是一種添加在疫苗中的免疫調節劑，有助提高疫苗的免疫原性與增強保護力，但因為作用機制複雜，全球獲准上市的新型核酸佐劑相當稀缺，台灣過去一直仰賴進口，新冠肺炎大流行曝露供應鏈斷鏈隱憂。

基米憑藉在科研領域擁有逾二十年的核酸開發與實驗室製造基礎，在工研院輔導下建置全台首座PIC/S GMP等級核酸與多(月太)合成廠，進行商化開發，如今陸續通過ISO 9001品質管理系統認證，並取得藥品優良運銷規範（GDP）許可，張佐維指出，目前持續進行核酸佐劑的試產與確效，預計第三季向TFDA申請PIC/S GMP查廠，若順利完成查核，將可啟動量產、出貨，帶來營運貢獻。

國際布局方面，基米選定全美最大的生技聚落—波士頓地區作為海外的第一站，希望與當地業者建立起長期夥伴關係，未來可能合作的方向包括：一、在基因定序及蛋白質等多體學服務基礎下，與合作夥伴提供互補服務，實現雙方的互利共榮；二、藉由合作夥伴已布建之通路推廣基米旗下的產品與服務，快速擴大市占率；三、共同建立長期穩定的CDMO夥伴關係。