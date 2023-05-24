有些星座好惡分明，《旺好運》運勢專欄點名巨蟹座、摩羯座及天秤座，如果討厭一個人就會拚個你死我活，其中第1名的巨蟹座只憑第一印象，如果印象很差就會反感到底；愛好和平的天秤座也上榜，對於得罪他們的人一定不手軟。

▍第1名：巨蟹座

巨蟹座對於自己討厭的人有種莫名反感，他們很注重一個人給他們的第一印象，如果印象很差就會反感到底；如果是朋友騙他們錢，甚至都沒這麼反感，還會關心朋友是否遇到困難。

▍第2名：摩羯座

摩羯座非常聰明，且清楚知道自己適合怎麼樣的朋友或工作夥伴，如果遇到跟自己不對盤的人，會想盡辦法把對方換掉，最好消失在眼前，因為他們討厭一個人，就會把對方當成仇人。

▍第3名：天秤座

天秤座其實不太會容易討厭人，通常討厭人都是因為有人得罪他們；萬一得罪天秤座，他們一定會反擊，而且「戰爭」不會輕易結束，最後不是你死就是我活。

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