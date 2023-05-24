亞尼克歡慶開幕24至26日，每天前30人，可以100元購得原味生乳捲乙條（原價380元），吸引大批民眾排隊槍購。（楊靜茹攝）

網購人氣甜點、生乳捲始祖「亞尼克」南投草屯門市24日開幕，實體門市搭甜點及咖啡販賣機，打造24小時甜點咖啡店，讓甜點控隨時能享用，歡慶開幕即日起至26日，每天前30人，可以100元購得原味生乳捲乙條（原價380元）。亞尼克董事長吳宗恩說：「這是全台首創的夜間無人甜品咖啡店，未來繼續以智能創新提供更多元的服務。」

亞尼克南投草屯門市24日開幕，董事長吳宗恩親自出席剪綵，強調持續以智能創新提供更多元的服務。（楊靜茹攝）

吳宗恩國中畢業到糕餅店當學徒，負責做甜點，甚至遠赴法國、日本學習做甜點，他學程回台灣在進口食品的貿易公司上班，閒暇之餘做蛋糕，因長輩很喜歡吃他做的蛋糕，曾問：「你的蛋糕做得這麼好吃，為什麼不自己開店？」他向咖啡廳推銷手作蛋糕逐步創業，2013年開發宅配明星商品「生乳捲」，2021年曾賣出195萬條。

亞尼克在南投草屯鎮展店，讓南投人很開心，開幕首日搶購各種口味生乳捲。（楊靜茹攝）

亞尼克首次以實體門市搭甜點及咖啡販賣機，打造24小時甜點咖啡店，未來持續以智能創新提供更多元的服務。（楊靜茹攝）

吳宗恩指出，他們打破傳統甜點店經營模式，除了實體門市，提供豐富且多樣化甜點等商品，首度在實體門市旁邊規劃立食用餐空間，搭配生乳捲及蛋糕販賣機、研磨咖啡販賣機，打造24小時甜點咖啡店，即使半夜，甜點控也可以品嚐到甜點的美味。

業者指出，為了慶祝南投草屯門市開幕前3天，即24日至26日每天上午10時10分，每天前30名消費者，可以100元超級優惠價格，購買原價380元的原味生乳捲乙條。即日起至6月25日，販賣機的美式咖啡、紅茶優惠價39 元，消費滿1699元贈獨家設計款帆布袋，消費滿3000元加贈原味生乳捲乙條。

搶頭香的草屯鎮居民說，他今天上午9時就來排隊，很幸運是第一個能以100元買到生乳捲，相信明天起就沒那麼好排。