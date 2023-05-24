微笑單車全台官方網站於5月17日下午6至10時，及5月21凌晨2至5時，分別遭到駭客以不同技術進行網路攻擊，遭不明來源取得會員手機號碼及該號碼於其他平台慣用密碼，藉此嘗試登入YouBike會員帳號，屏東縣政府已於5月22日派員會同六都及其他縣市，至微笑單車進行聯合稽查，就此事件造成消費者權益受損及資訊安全防護缺失進行行政檢查。

此次遭到惡意攻擊事件，初估全國約有4萬筆交易資料可能被竊取，其中屏東會員約25筆，屏東縣政府會同六都及其他縣市，要求微笑單車限期於5月26日前提供資訊安全防護改善規劃報告外，且微笑單車公司應主動通知受影響會員，並應立即加強資安措施及針對遭盜會員提出補償措施，若未善盡資安管理責任，將依委託營運合約規範開罰。

YouBike系統遭駭事件，初估全國約有4萬筆交易資料可能被竊取，其中屏東會員約25筆。(屏縣府提供)

屏東縣政府交通旅遊處提醒，網路密碼應提升密碼強度，並定期變更密碼，微笑單車不會主動致電會員確認會員資料與騎乘紀錄，也不會要求會員匯款來確認是否為本人，也無提供會員儲值、會員升級與年繳無限騎方案。

若會員有欠費，請勿匯款，請至車機或服務中心辦理繳納。若收到不明的來電、EMAIL或簡訊要求匯款或轉帳，請不要開啟或點擊網址連結，或配合操作帳戶、ATM、手機按鍵等，如有疑問歡迎撥打屏東YouBike 24小時客服專線(08-8849-888)，將有專人服務。