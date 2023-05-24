新冠肺炎疫情降級後，國人戴口罩、勤洗手的習慣較鬆懈，最近不僅新冠肺炎感染人數多，幼兒腸病毒疫情也升高，雲林縣自今年一月到目前，因腸病毒停班的幼兒園已有58班、國小則7班，去年都是0班。

雲林縣衛生局統計，去年全縣幼兒園、國小、安親班等均無班級因腸病毒停課，但今年都超過1班以上，幼兒園二月有4班、二月2班、三月3班、四月6班、五月已累計43班停課。

國小部分，4月有3班、5月迄今4班停課；安親班、補習班停課者四月2班、五月5班。

衛生局表示，腸病毒流行警訊期間，為減低群體免疫力低的托兒所、安親班、托嬰中心、幼稚園、小學、補習班散布造成重症感染，1周內同一班級有2名以上幼童感染，建議該班停課1至2周。

新冠肺炎流感化，媒體報導最近感染人數有上升趨勢，不過因不再監控，正確確診人數不得而知，雲林縣不少學校繃緊神經，不敢鬆懈，斗六市鎮南國小有31班國小生、5班幼兒園，過去3年養成的戴口罩習慣至今仍維持，只有吃飯、喝水、拍照、上體育課才脫下。

校長梁博雍指出，個人衛生習慣很重要，雖然新冠肺炎降級，多數家長仍希望小朋友維持戴口罩，小朋友若忘記戴口罩進校門，自己也會跑回車上拿，該校31班國小生、5班幼兒園都未發生腸病毒案例。

衛生局表示，腸病毒疫情每年約自3月下旬開始上升，常於5月底至6月中達到高峰，預防腸病毒首重勤洗手，也可使用酒精含量60％至95％的乾洗手液清潔雙手。