新北市消防局第六救災救護大隊今（24）日配合財團法人防焰安全中心基金會，針對汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、石門區413家防焰物品場所及26家防焰認證廠商進行抽查，重點抽查幼兒園、護理之家及托育中心等避難弱勢族群場所，檢查防焰廠商認證、防焰標籤及防焰性能試驗報告等項目，檢查結果均符合要求。

第六大隊表示，避難弱勢族群場所若發生火災極易造成重大傷亡，因所居住人員緊急逃生避難能力不足，為使其於火災發生時提昇逃生應變效能，除場所內工作人員扮演重要角色，應平時定期模擬災害發生之應變措施，另一重要逃生重要關鍵為場所若設置防焰物品如地毯、窗簾及布幕等，即可延緩火勢擴大時間，提升逃生成功機率。

新北市消防局第六大隊今抽查防焰物品場所。（新北市消防局提供）

消防法規定「地面樓層達11層以上的建築物、地下建築物及中央主管機關指定的場所，其管理權人應使用附有防焰標示的地毯、窗簾、布幕、展示用廣告板及其他指定之防焰物品」。違反規定將依法要求場所限期改善，屆期不改善者，處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰至改善為止；民眾及負責人應遵守相關規定，避免受罰，以確保居住場所安全。

新北市消防局第六大隊今抽查防焰物品場所。（新北市消防局提供）

第六大隊大隊長羅億田提醒，防焰物品的設置具有抑制火焰擴大的救命作用，如果安裝沒有防火時效的防焰物品，將嚴重影響收容人員安危。而要裝設防焰產品，應挑選經消防署認證核可的廠商及產品，相關資訊可至財團法人防焰安全中心基金會查詢，也應向廠商索取產品的防焰性能試驗報告書影本，確保自己的權益及安全。