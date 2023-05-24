藝人「雞排妹」鄭家純傳出可能被民進黨徵召，投入2024台北市中正萬華區立委選戰。消息一出引發各界議論，對此有意代表國民黨參選立委的議員鍾小平及應曉薇，都紛紛表達樂見其成，鍾表示這樣中正萬華區就變成「兩個藝人的大戰」，大概是全台灣區域立委選戰中最熱鬧的；應曉薇則表示雞排妹很可愛也很有智慧，歡迎她加入中正萬華區立委選戰。

鍾小平表示，傳出民進黨主席賴清德要徵召「雞排妹」鄭家純參選中正萬華區立委，「那顯然本來呼聲最高的英系議員吳沛憶就會落空，這是一場派系的鬥爭，看起來就是不提英系的吳沛憶。」鍾小平說，在于美人同時也參選的情況下，就形成兩個藝人的大戰，也讓中正萬華區變成所有區域立委選區中最熱鬧的一個。

不過話鋒一轉，鍾小平也直言，雖然她們身為藝人，優點是高知名度，但缺點也相當明顯，就是「國政能力」真的要接受外界檢驗。鍾強調，國民黨要固守自己基層的服務，以及要中華民國優先，顧好中華民國的主權，這是國民黨的致勝之道。

應曉薇則表示，她覺得雞排妹很漂亮很可愛，也很有智慧，因此非常歡迎她，「因為我覺得這是個多元的社會，任何人要來中正萬華選舉都很歡迎。」至於外界關心她何時表態參選立委？應曉薇回應，她在中正萬華踏實地走過了12個服務年頭，「不管選不選，我都準備好了。」

至於針對民進黨並未徵召在地議員吳沛憶，應曉薇僅低調表示「不管民進黨的家務事，最後派誰出來選都尊重」，不過應也強調，不管任何人要來選中正萬華區立委，她想表達的就是「你們有沒有捍衛中正萬華的決心？」