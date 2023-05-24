臺企銀首季利息淨收益47.55億元，季減6.58％、仍年增1.38％。手續費淨收益12.42億元，季增達39.89％、年增7.72％。金融商品淨收益及兌換損益18.92億元，季增11.11％、年增達7.3倍，主要受惠升息拉大台美利差空間，帶動換匯業務收益提升。

臺企銀指出，今年積極拓展非利差收入調整收益結構，在開創多元獲利效益顯現下，第一翅膀的企金淨收益年增9.64％，第二翅膀的財管淨收益年增達50.22％。其中，主要成長動能來自保險理財商品創募集佳績，帶動保險手續費淨收益7.5億元，年增達近1.26倍。

同時，臺企銀資產品質優化效益亦持續顯現，首季呆帳提存2.38億元，季減達69.52％、年減6.62％。截至3月底逾放率續降至0.14％、覆蓋率提升至876.28％，均創歷年最佳水準，資本適足率（BIS）12.65％、第一類資本適足率9.61％，均維持允當水準。

此外，隨著升息循環步入尾聲，臺企銀透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）評價的金融資產損益逐漸回穩，截至3月底其他權益項下的未實現評價損益已較去年底回升17.15億元，回升部分有望迴轉，成為可供分配盈餘於未來年度發放。

展望下半年，臺企銀表示，中小企業放款及外幣放款仍為放款業務主要擴張核心，將落實融資加輔導併進，提供中小企業客群完善產品服務。海外發展策略重點將續以國際聯貸案件為主力，並重視海外授信品質、加強審視案件利差條件，以提升獲利能力。

外幣放款方面，臺企銀除強化授信及風險控管，亦因應利息走勢衡量資金成本訂定授信利率，另善用D代O及母子公司額度共用授信模式，協助客戶台外幣放款整體規畫，進而拓展外幣放款占比。

同時，臺企銀辦理多項與綠能、低碳連結的專案貸款，支持客戶落實永續發展，截至首季辦理綠能相關科技產業融資授信餘額逾1539.02億元、年增達93.59%。未來將持續協助客戶取得轉型發展所需資金，以促進綠能產業發展，建立低碳經濟型態，達成永續發展目標。