「登山女神」曾格爾負面新聞頻傳，先是挑戰頂峰紀錄疑造假，接著爆出與富商不倫戀，被正宮依侵害配偶權求償200萬，不過稍早突然在臉書PO出影片，只見她淚崩向所有人致歉，接著強調「身體真的撐不住」，導致挑戰無氧登頂聖母峰失敗，辜負所有人對她的期望。

曾格爾表示聖母峰比起往年冷5-10度，除了盡可能依自己速度調整步伐，加上窗口期即將結束，時間無疑是此任務最大考驗，由於半年沒爬上高海拔，加上罹患重感冒，光調適就花了一個多月，沒想到兩度挑戰無氧登頂聖母峰，但劇烈咳嗽加上身體發炎，導致意識模糊不得不放棄，如今待休息之後，看身體恢復狀況再決定下一步該怎麼走。

曾格爾隨文附上一則影片，只見她一開頭便情緒潰堤，潸然淚下跟所有人道歉，表示事隔12小時再度嘗試無氧攀登，無奈身體真的撐不住，還不斷在路途中嘔吐，即便返回大本營，身體還是感到不適，只能把這次任務留到下次再挑戰，接著會盡力更新文章，讓所有人知道她的情況，為了努力準備攀登下一座山，接著不會回覆任訊息，也向所有人致謝：「謝謝大家看著GPS上上下下爲我關心著」。

對此，網友紛紛留言：「下撤是明智的選擇，再接再厲後會有期再登高峰！加油了」、「先休息是要走更長遠的路喔⋯⋯加油」、「雖然這次失敗了，但聖母峰依然在那裏，下次還是有機會的，繼續努力」。