東門夜市為宜蘭縣內最早大量引入電子支付的夜市，26日起至6月25日推出電子支付限時回饋活動，凡使用icash Pay支付消費，就能享20％OPEN POINT回饋，新戶再加碼30％，最高享有50％消費回饋；東門夜市商圈發展協會理事長王紳佑說，此次icash Pay活動共準備50萬點數額度大放送，讓民眾逛得開心、買得滿意。

宜蘭市的東門夜市與東門商圈是外地觀光客假日逛街的好去處，亦是市民日常的消費場所，便利的多元支付讓民眾逛夜市只要帶著手機，就能滿足吃喝玩樂的需求。東門夜市為最早使用Line Pay、Taiwan Pay、街口支付的夜市，此次多了icash Pay，讓電子支付更多元化。

東門夜市商圈發展協會理事長王紳佑說，為了提供更便利的服務，也開始推行「掃碼通」服務，大部份電子支付都將整合在同一個QRcode裡。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

王紳佑說明，此次icash Pay活動共準備50萬點數額度，讓來到東門夜市消費的民眾逛得開心、買得滿意；他強調，為了提供更便利的服務，也開始推行「掃碼通」服務，大部份電子支付都將整合在同一個QRCode裡，消費者不須再詢問支援哪一家支付，業者也不用將各種QRcode貼滿攤位，消費結帳更快速、便利。

凡使用icash Pay支付消費，就能享20％OPEN POINT回饋，新戶再加碼30％，最高享有50％消費回饋。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

東門夜市與icash Pay合作活動詳情與回饋辦法，可上icash Pay官網查詢https://www.icashpay.com.tw/ ，更多夜市活動資訊可搜尋Facebook粉絲專頁「來宜蘭‧踅市仔：宜蘭市場放送頭」查詢。